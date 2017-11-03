Kocaeli'de 'ByLock' operasyonu: 18 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, \'ByLock\' kullandıkları belirlenen 18 şüpheli, gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarındaki 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'nün bugün sabah saatlerinde düzenlediği operasyonla 18 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.