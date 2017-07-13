Kocaeli'de ByLock operasyonu: 15 gözaltı

Kocaeli'nde 'FETÖ' soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları belirlenen 15 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ' soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 15 kişi gözaltına alındı. Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 15 kişi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma devam ediyor