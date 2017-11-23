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Kocaeli'de Bylock operasyonu: 12 gözaltı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı

23 Kasım 2017 19:43

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere, eş zamanlı yapılan baskınlarda 12 kişi gözaltına alındı.
Çeşitli meslek guruplarından olan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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