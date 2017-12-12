Kocaeli'de 'ByLock' operasyonu: 10 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları belirlenen 10 kişi, gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'ByLock\'u kullandıkları tespit edilen, farklı meslek gruplarındaki 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.