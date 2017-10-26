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Kocaeli'de ByLock operasyonu: 10 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı

26 Ekim 2017 18:36

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandığı belirlenen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonu ile 10 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

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