Kocaeli'de ByLock operasyonu: 10 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandığı belirlenen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonu ile 10 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.