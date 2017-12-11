Kocaeli'de akaryakıt kaçakçılığı şüphelisi 9 kişi adliyede

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ polisinin kaçak akaryakıt üretimi yapan kişilere yönelik Kocaeli, İzmir, Manisa ve İstanbul\'da düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Kaçak akaryakıt üretimi yaptıkları belirlenen kişiler tespit edilerek Kocaeli, İzmir, Manisa ve İstanbul\'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 9 kişi gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. 9 kişi adliyedeki işlemlerin ardından Körfez Adliyesi\'ne sevk edildi.



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