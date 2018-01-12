Kocaeli'de 9 uyuşturucu şüphelisi adliyede

Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de, 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli ve Van\'da düzenlediği operasyonda 2 kilo eroin ve 1,5 kilo metamfetamin ele geçirirken, 9 kişi gözaltına alındı. 4 kişi tutuklanırken, gözaltında bulunan 5 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi. Dün İzmit\'te düzenlenen operasyonda 111 kilo eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi ile yine dün Kandıra\'da düzenlenen operasyonda 7 kilo 800 gram eroin ile yakalanarak gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.



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