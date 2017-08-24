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Kocaeli'de 6 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları belirlenen 6 kişi adliyeye sevk edildi

24 Ağustos 2017 15:28

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları belirlenen 6 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki bir kadın, adliyenin merdivenlerinden çıkarken ağladı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bylock kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarından 6 kişiyi düzenlenen operasyonlarla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2\'si kadın 6 kişi bugün Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi. Gözaltına alınan bir kadın adliyenin merdivenlerinden yukarı çıkarken ağladı.

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