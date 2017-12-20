Kocaeli'de 46 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de, polisin takibe alarak durdurduğu otomobilde yaptığı aramada 46 kilo 300 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul\'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Otomobil, Kocaeli sınırlarına girdikten sonra adım adım takibe alındı. Polis, otomobili durdurarak arama yaptı. Aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş paketler halinde 46 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, \'uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Nakli ve Ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi. 2 kişi tutuklandı.



FOTOĞRAFLI