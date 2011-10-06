-Kocaeli'de "rüşvet" davası KOCAELİ (A.A) - 06.10.2011 - Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık ve belediyenin iştiraki eski Kartepe A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Turan hakkında ''rüşvet'' iddiiasıyla açılan davanın görülmesine başlandı. Mahkeme heyeti, Turan'ın tahliyesine karar verdi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya mülkiye başmüfettişi Erol Özer'e rüşvet verdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan eski Kartepe A.Ş. genel müdürü Hüseyin Turan ile avukatı Hüseyin Acurman, 'Rüşvet suçuna azmettirmek'' suçunda hakkında dava açılan Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık ve avukatı Serpil Özak katıldı. Müşteki mülkiye başmüfettişi Erol Özer ise duruşmaya gelmedi. Sanık Turan, savunmasında Kartepe A.Ş'de genel müdür olarak görev yaptığı dönemde müşteki mülkiye başmüfettişi Erol Özer'in şirketin hesaplarını denetlemek için geldiğini, müştekinin, denetim sonrasında bir sorun bulmadığını ve kendilerine teşekkür ettiğini öne sürdü. Müştekinin denetim sırasında kendisine başkanı olduğu kızak federasyonundan bahsettiğini anlatan Turan, şöyle konuştu: ''Daha sonra federasyona sponsor olmam konusunda ısrar etti. Ben önce 30 bin lira verebileceğimi söyledim. Bu konulardan Belediye Başkanı Karabalık'ın bu olaylardan haberi yoktur. Bu kararı kendi inisiyatifimle verdim. Amacım çevremi genişletmek ayrıca kış sporlarının yapılabileceği bir merkezin ilçemize yapılmasını sağlamaktı. Bu düşüncelerle sponsor olmayı kabul etmiştim.'' Müştekinin söz konusu parayı kendisine banka yoluyla değil elde vermesi gerektiğini söylemesi üzerine kendisine ait olan ve evinde tuttuğu 30 bin lirayı geçici olarak şirketin kasasına koyduğunu aktaran Turan, şöyle devam etti: ''Müşteki benden malzeme yardımı da istedi. Ben de onun yerine para miktarını arttırarak 50 bin lira ile müştekinin dediği gibi Sekapark'a gittim. Müştekin herhangi bir makbuz verebileceği ihtimali üzerine tutanak tutmak amacıyla yanımda boş bir kağıt da getirdim. Ancak makbuz vermedi. 50 bin lirayı müştekiye verdiğim sırada polisler tarafından yakalandım. Verdiğim para rüşvet değildir. Müştekiye verdiğim para benim biriktirdiğim paradır. Şirketin parası değildir.'' Tutuksuz yargılanan Kartepe Belediye Başkanı Karabalık da müştekinin belediye denetim amacıyla geldiğini ve kendisini Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın görevden alan kişi olarak tanıttığını söyledi. Müştekinin kendisine onur kırıcı şekilde davrandığını savunan Karabalık, ''Diğer sanığı müfettişe rüşvet amacı ile para vermesi konusunda azmettirmiş değilim. Bu konuda hiçbir telkinim ve tavsiyem olmamıştır. Sanığın olay günü müfettişe Sekapark'a giderek para götürdüğünden bilgim yoktur. Yaptığım telefon konuşmalarında da suçlu olduğumu kanıtlayan hiçbir şey yoktur'' şeklinde konuştu. Bu arada, Karabalık'ın savunmasını yaptığı sırada duygulandığı görüldü. Sanık Karabalık'ın avukatı Özak ise Karabalık'ın telefonlarının dinlendiği bilmeden yaptığı konuşmalarda, iddia edilen suçu işlediğine dair herhangi bir delilin olmadığını söyleyerek, sanığın beraatını talep etti. Sanık Turan'ın avukatı Acurman da, müvekkilinin müştekiye 50 bin lira verdiğini kabul ettiklerini, ancak bunun rüşvet değil kızak federasyonuna yardım amacıyla verildiğini belirterek, ''Müvekkilim kendi biriktirdiği parayı vermiştir. Bu nedenle müvekkilimin tahliyesini istiyorum'' dedi. Olayla ilgili belediyede görevli bazı tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak Turan'ın tahliyesine karar verdi. Heyet, mülkiye baş müfettişlerinin belediye hakkındaki inceleme raporlarının Cumhuriyet savcılığından sorulması ve sanık Turan ile müşteki arasındaki telefon görüşme dökümlerinin istenmesi amacıyla davayı erteledi. Bu arada, adliye çevresindeki vatandaşların alkışları ve tezahüratları ile dışarıya çıkan Karabalık, duruşma sırasında neden duygulandığını soran gazetecilere, ''Biz adalete olan güvenimizi her zaman söyledik. Yani biz içeride gerçekleri anlattık. Burada art niyetli olanların komploları ortaya çıktı. Müştekinin hakkımda yapmış olduğu 'kaplıcada masaj yaptırıyor' iddiasını ne zaman hatırlasam sinirleniyorum. Bu bir iftiradır. Duruşma sırasında da durumu anlatırken bu yüzden duygulandım'' diye konuştu. Kartepe A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Turan, 19 Ağustos'ta belediyede inceleme yapan Mülkiye Başmüfettişi Erol Özer'e 50 bin TL verirken suçüstü yakalanarak tutuklanmış; olaya ilişkin Karabalık'ın ise tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.