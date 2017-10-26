Kocaeli'de 316 kilo esrar, 46 kilo eroin ele geçirildi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de polisin iki ayrı operasyonunda 27 kilo 500 gramı toz esrar olmak üzere 316 kilo 940 gram esrar, 46 kilo eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul\'a giden bir aracı takibe alarak Gebze\'de durdurdu. TIR\'da yapılan aramada 66 paket halinde 289 kilo 440 gram esrar ile 22 paket halinde 27 kilo 500 gram toz esrar olmak üzere 316 kilo 940 gram esrar ele geçirildi. Polis, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ise İstanbul\'a giden bir aracı durduruldu. Araç içerisine gizlenen 89 paket halinde 46 kilo eroin ele geçirildi. Polis 2 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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