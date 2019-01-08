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Kocaeli'de 3 ilçede okullar tatil edildi

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Kandıra, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde eğitime bugün için ara verilirken, Derince ve Körfez ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim verilen okullar tatil edildi

08 Ocak 2019 12:15

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Kandıra, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde eğitime bugün için ara verilirken, Derince ve Körfez ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim verilen okullar tatil edildi.
Kocaeli\'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkili oldu. Kocaeli Valiliği\'nin aldığı kararla Kandıra, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde bugün için okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Derince ve Körfez ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim verilen okullar tatil edildi.

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