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Kocaeli'de 240 kilo eroin ele geçirildi

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün, TEM'de düzenlediği 2 operasyonda durdurulanbir minibüste 210 kilo, otomobilde ise 30 kilo olmak üzere toplam 240 kilo eroin ele geçirildi

09 Ekim 2017 15:58

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü\'nün, TEM\'de düzenlediği 2 operasyonda durdurulanbir minibüste 210 kilo, otomobilde ise 30 kilo olmak üzere toplam 240 kilo eroin ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul\'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. TEM\'de takibe alınan minibüs ile otomobil durduruldu. Polis, kolilerin içerisinde ve araçların jantlarına gizlenmeş uyuşturucuları ele geçirdi. Minibüste yapılan aramada 210 kilo, otomobilde yapılan aramada ise 30 kilo eroin olmak üzere toplam 240 kilo eroin ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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