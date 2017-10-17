Kocaeli'de 214 kilo eroin ele geçirildi

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü\'nün 2 ayrı operasyonu ile 214 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul\'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir TIR\'ı takibe aldı. Polis, TIR\'ı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpekleri ile yapılan aramada TIR\'ın çekicisine gizlenen 256 paket halinde 184 kilo eroin ele geçirildi. TIR\'da bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Polisin bir diğer operasyonunda ise İstanbul yönüne giden otomobil takibe alınarak durduruldu. Otomobilin çeşitli yerlerine gizlenen 60 paket halinde 30 kilo 620 gram eroin ele geçirildi. Polis araçta bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. İki operasyonda 316 paket halinde 214 kilo 620 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.