T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kocaeli'de 214 kilo eroin ele geçirildi

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün 2 ayrı operasyonu ile 214 kilo 620 gram eroin ele geçirildi

17 Ekim 2017 13:04

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü\'nün 2 ayrı operasyonu ile 214 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul\'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir TIR\'ı takibe aldı. Polis, TIR\'ı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpekleri ile yapılan aramada TIR\'ın çekicisine gizlenen 256 paket halinde 184 kilo eroin ele geçirildi. TIR\'da bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Polisin bir diğer operasyonunda ise İstanbul yönüne giden otomobil takibe alınarak durduruldu. Otomobilin çeşitli yerlerine gizlenen 60 paket halinde 30 kilo 620 gram eroin ele geçirildi. Polis araçta bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. İki operasyonda 316 paket halinde 214 kilo 620 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kocaeli DHA KOCAELİ Emniyet MüdürlüğüKocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleTIRPolis TIRNarkotikPolisinOtomobilinPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24