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Kocaeli'de 2 FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

Selda Hatun TAN/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 20 ilde yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı

12 Eylül 2017 02:46

Selda Hatun TAN/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 20 ilde yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Kocaeli\'de başka bir operasyonda örgütün ilk defa \'gaygubet evi\'ne yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı ile örgütle irtibatı tespit edilen Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde görevli 23 kişi, 1 polis, 7 sivil 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte 20 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 20 kişi gözaltına alınırken, 11 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor
GAYGUBET EVİNE OPERASYON
FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon kapsamında İzmit Malta Mahallesi Bayındırlık Kalıcı Konutları\'nda yapılan operasyonda \'gaygubet evi\' ismi verilen örgüte ait eve operasyon düzenlendi. 3 kişi gaygubet evi ismi verilen örgüte ait evde yakalandı. Firari örgüt üyelerinin saklandıkları ve örgütü ayakta tutmak, yeni elemanlar kazandırmak için faaliyet gösteren örgüt evinin Kocaeli\'de ilk kez tespit edildiği öğrenildi. Ayrıca evde bulunan 3 üniversite öğrencisi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerden birinin staj için geldiği, diğer örgüt üyelerinin yakama kararı olduğunu bilmediği ve örgüte kazandırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 6 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
 

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