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Kocaeli'de 18 asker, etkin pişmanlıktan yararlandı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 27 kişi, gözaltına alınırken, 18 kişi de etkin pişmanlıktan yararlandı

28 Kasım 2017 15:21

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 27 kişi, gözaltına alınırken, 18 kişi de etkin pişmanlıktan yararlandı. Adli kontrolle 20 kişi, serbest kalırken, 7 kişi ise tutuklandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'nin TSK\'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 16 ilde düzenlenen operasyonla örgüte üye oldukları suçlamasıyla 27\'si muvazzaf 30 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 27 kişi, gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gözaltındaki 27 kişiden 18\'i, etkin pişmanlıktan faydalandı. Etkin pişmanlıktan yararlanan 18 kişi ile birlikte 20 kişi, adli kontrolle serbest kalırken, 7 kişi ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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