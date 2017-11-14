Kocaeli'de 163 kilo 942 gram eroin ele geçirildi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de polisin 3 ayrı operasyonu ile toplam 163 kilo 942 gram eroin ele geçirilirken, 6 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'a gitmekte olan bir kamyonu takibe aldı. Polisin durdurduğu kamyonda yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 94 kilo 620 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı bir başka operasyonda ise İstanbul\'a gitmekte olan yabancı plakalı bir cipi durdurdu. Cip içerisine gizlenmiş 63 kilo 175 gram eroin ele geçirildi. Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gebze\'de yine Narkotik polisinin yaptığı bir başka operasyonda ise otobüsle İstanbul\'a gitmekte olan 2 yolcunun valizinde yapılan aramada 6 kilo 147 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

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