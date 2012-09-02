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Kocaeli ve Iğdır'da 7 kişi İran'a casusluk yapmak suçuyla tutuklandı!..

İran istihbarat örgütüne ajanlık yaptığı gerekçesiyle Iğdır'da yakalanan 9 kişiden 7'si tutuklandı

02 Eylül 2012 19:42

Iğdır ve Kocaeli'nde yapılan operasyonlarda İran istihbarat örgütü adına casusluk yapmakla suçlanan 7 kişi tutuklandı. 1 yıl boyunca takip edilen ajanlar ve Türk muhbirlerinin stratejik birim ve noktalar hakkında bilgi almaya çalıştığı belirlendi.

Erzurum Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Operasyon, 19 Ağustos 2011'de 2 İranlı ve bir Türk’ün ellerinde dijital veri kaydedici cihazlarla yakalanması ile başladı.
 
Görüntülerden yola çıkan istihbarat birimleri, 1 yıl boyunca takibi sürdürdü. Şüpheliler Iğdır ve Kocaeli'nde düzenlenen operasyonlarda yakalandı.
 
Casusluk suçlamasıyla tutuklanan zanlıların para karşılığında topladıkları bilgileri İran İstihbarat Örgütü Savama’ya aktardıkları belirlendi.
 
Türkiye’deki muhbirlerle çalışan İranlı ajanların motosikletlerle dolaşarak turist kılığında stratejik öneme sahip alanların fotoğraflarını çektikleri ve bilgi topladıkları tespit edildi.
 
İranlı ajanların kaçırdıkları bazı PKK'lıları örgüt hakkında ve Türkiye’deki yapılanmasına ilişkin sorguya çektikleri de iddialar arasında yer aldı.
 
Ajanların Türk muhbirleri genellikle bölgede yaşayan Caferilerden seçtiği belirtildi.
 
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada "çok gizli" ibareli dokümanlar, sınırdaki güvenlik birimlerine ait görüntüler ve uzun namlulu silahlar ele geçirildi.
 

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