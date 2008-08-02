Kocaeli ve Antalya Süper Lig'de

Tempo24 -



Turkcell Süper Lig'in ardından Bank Asya 1. Ligi'nde de 2007-2008 sezonu tamamlandı. Sezon boyunca büyük bir çekişmeye sahne olan ligde son haftaya 3 takım şampiyonluk iddiasıyla girerken, kazanan takımlar Kocaelispor ve Antalyaspor oldu.





Son haftaya lider giren Kocaelispor, Altay'ı deplasmanda 1-0 yenerek puanını 64 yaptı ve sezonu şampiyon olarak tamamlayarak, önümüzdeki sezon Turkcell Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.





Bank Asya 1. Ligi'nde Süper Lig vizesini ikinci takım ise Antalyaspor oldu. Son hafta sahasında İstanbulspor ile golsüz berabere kalan Antalyaspor, buna karşın üçüncü Sakaryaspor'un sahasında Kayseri Erciyesspor'a mağlup olmasıyla 61 puanla ikinci sırada yer aldı ve geçtiğimiz sezon küme düştüğü Turkcell Süper Lig'e geri dönmeyi başardı.



KOCAELİSPOR KUPASINI ALDI

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koşar, Altay maçı sonrası düzenlenen törenle Kocaelisporlu futbolculara şampiyonluk kupasını verdi.





Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı açık tribünde izleyen yaklaşık 8 bin Kocaelispor taraftarı, 5 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşadı. Kocaelispor taraftarlarının Altay'a yönelik olumlu tezahüratının ardından, Altaylı taraftarlar da Kocaelisporlu oyuncuları ''Şampiyon'' tezahüratı ile tribüne çağırarak alkışladı.





SON BİLET İNÖNÜ'DE

Süper Lig'e yükselecek 3. takım ise 16-18 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak maçların ardından belli olacak. BJK İnönü Stadı'nın ev sahipliği yapacağı play-off maçlarına, statü gereği, ligi 3, 4, 5, ve 6. sırada tamamlayan takımlar katılacak.

Play-off'taki ilk maçlarda lig 3.'sü Sakaryaspor ile altıncı Boluspor, dördüncü Eskişehirspor ile ve ligi 5. sırada bitiren Diyarbakırspor karşı karşıya gelecek. Maçlarını kazananlar, Turkcell Süper Lig'e yükselecek 3. takım olabilmek için mücadele edecek.