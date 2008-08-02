T24 LogoT24 Logo
Spor

Kocaeli ve Antalya Süper Lig'de

Bank Asya Birinci Lig'de şampiyon Kocaelispor ve sezonu ikinci sırada tamamlayan Antalyaspor önümüzdeki sezon Turkcell Süper Lig'de yer alacaklar.

02 Ağustos 2008 03:00

Tempo24 -

Turkcell Süper Lig'in ardından Bank Asya 1. Ligi'nde de 2007-2008 sezonu tamamlandı. Sezon boyunca büyük bir çekişmeye sahne olan ligde son haftaya 3 takım şampiyonluk iddiasıyla girerken, kazanan takımlar Kocaelispor ve Antalyaspor oldu.


Son haftaya lider giren Kocaelispor, Altay'ı deplasmanda 1-0 yenerek puanını 64 yaptı ve sezonu şampiyon olarak tamamlayarak, önümüzdeki sezon Turkcell Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.


Bank Asya 1. Ligi'nde Süper Lig vizesini ikinci takım ise Antalyaspor oldu. Son hafta sahasında İstanbulspor ile golsüz berabere kalan Antalyaspor, buna karşın üçüncü Sakaryaspor'un sahasında Kayseri Erciyesspor'a mağlup olmasıyla 61 puanla ikinci sırada yer aldı ve geçtiğimiz sezon küme düştüğü Turkcell Süper Lig'e geri dönmeyi başardı.


KOCAELİSPOR KUPASINI ALDI
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koşar, Altay maçı sonrası düzenlenen törenle Kocaelisporlu futbolculara şampiyonluk kupasını verdi.


Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı açık tribünde izleyen yaklaşık 8 bin Kocaelispor taraftarı, 5 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşadı. Kocaelispor taraftarlarının Altay'a yönelik olumlu tezahüratının ardından, Altaylı taraftarlar da Kocaelisporlu oyuncuları ''Şampiyon'' tezahüratı ile tribüne çağırarak alkışladı.


SON BİLET İNÖNÜ'DE
Süper Lig'e yükselecek 3. takım ise 16-18 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak maçların ardından belli olacak. BJK İnönü Stadı'nın ev sahipliği yapacağı play-off maçlarına, statü gereği, ligi 3, 4, 5, ve 6. sırada tamamlayan takımlar katılacak.

Play-off'taki ilk maçlarda lig 3.'sü Sakaryaspor ile altıncı Boluspor, dördüncü Eskişehirspor ile ve ligi 5. sırada bitiren Diyarbakırspor karşı karşıya gelecek. Maçlarını kazananlar, Turkcell Süper Lig'e yükselecek 3. takım olabilmek için mücadele edecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24