Kocaeli Valiliği: Yurtlarda karantinaya alınanlar günlük 80 lira ödeyecek

Kocaeli Valiliği, sosyal izolasyon kararını ihlal edip evlerinden dışarı çıkan ve yakalanıp yurtlarda karantinaya alınan kişlerden, günlük 80 lira konaklama bedeli tahsis edileceğini açıkladı.

Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında yurtlarda kalan kişilerden, konaklama bedeli olarak günlük 80 lira alınması; şampuan, diş macunu, diş fırçası gibi özel kişisel temizlik ürünlerinin talep edilmesi halinde bunlar için de toplam konaklama ücretine 25 lira eklenmesi kararlaştırıldı.

Karar gereği tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği ve aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılarak suç teşkil eden davranışlara yönelik de gerekli adli işlemlerin başlatılması kararlaştırıldı.