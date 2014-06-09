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Kocaeli Üniversitesi’ndeki Lice eyleminde 17 kişi gözaltına alındı

Lice’de yaşanan olayları protesto etmek için Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni işgal eden öğrencilere önce özel güvenlik sonra polis müdahale etti

09 Haziran 2014 15:08

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde çıkan olayları protesto eden yaklaşık 50 kişilik öğrenci grubu, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde protesto gösterileri yaptı. Öğrenciler İletişim Fakültesi'ni işgal etmek istedi. Özel güvenlikçilerin yetersiz kalınca öğrencilere polis müdahale etti, ilk belirlemelere göre 17 kişi gözaltına alındı.

Sendika.org’da yer alan habere göre, “Her yer Lice her yer direniş” sloganlarıyla sabah saatlerinde fakülte binasına giren öğrenciler, bina içerisine “Lice’de başladık Lice’de başaracağız” ve “Roboski, Soma, Gezi, Lice edi bese” yazılı pankart astı. Fakülte içine pankart asan öğrencilere önce okulun güvenlik görevlileri daha sonra çevik kuvvet polisi müdahale etti. En az 17 öğrenci polis tarafından gözaltına alındı.

 

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