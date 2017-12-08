Kocaeli Üniversitesi'nde 'Kudüs' protestosu

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Üniversitesi\'nde Anadolu Gençlik Derneği üyelerinden oluşan bir grup öğrenci, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti.

Kocaeli Üniversitesi\'nde öğrenim gören Anadolu Gençlik Derneği üyesi yaklaşık 300 öğrenci, Umuttepe Kampüsü\'nde toplanarak, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma ve İsrail Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşıma kararına tepki gösterdi. Grup üyeleri, Filistin ve Türk bayrakları taşıyıp, sloganlar atarak, kampüste yürüdü. Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Üniversite Başkanı Mücahid Sarımsakçı, ABD\'nin aldığı kararın sadece Müslümanlar değil; vicdanı olan herkesi ilgilendiren bir karar olduğunu söyledi. Sarımsakçı, \"\'Siyonizm taşeronu\' Trump, Filistin\'in başkenti Kudüs\'ü, İsrail\'in başkenti olarak tanıyacakları ve Amerikan Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşıyacaklarına dair açıklamalarda bulunmuştur. ABD, kendi kıtasından çıkıp, Orta Doğu\'da işgalci İsrail\'in planlarına öncü kuvvet olarak zemin hazırlamaktadır. Bu çıkış, aynı zamanda ABD\'nin bu plandaki yerini alenen ayyuka çıkarmaktadır. Bu plan, bölgemizi ve insanları tehdit eden, Irak\'ı parçalayan, Suriyelileri mülteci hale getiren, bir ucu Türkiye\'mize dayanan siyonizm planıdır. Kudüs meselesi, bu plandan gayrı bir mesele değildir. ABD\'nin aldığı bu karar, sadece Müslümanları ilgilendiren bir karar değil; vicdanı olan her insanı ilgilendiren bir karardır. ABD, burada insanlığa karşı bir suç işlemektedir; çünkü bir milletin ve devletin sınırları içerisinde başka bir devlet adına temsilcilik açma gibi bir işgal girişiminde bulunmuştur\" diye konuştu.

Grup üyeleri, açıklamanın ardından eylemlerini sonlandırarak, olaysız dağıldı.



FOTOĞRAFLI