Kocaeli Üniversitesi’nde 10 öğrenci gözaltına alındı!

Kocaeli Üniversitesi'nde ihraç edilen akademisyenlere destek için yapılmak istenen açıklamaya müdahalesi oldu. 10 öğrenci gözaltına alınırken bir öğrencinin eli kırıldı.

Bianet’ten Damla Sandal’ın haberine göre, kendisinin de “polis şiddetine maruz kaldığını” söyleyen akademisyen Doç. Dr. Yücel Demirer, gözaltına alınan öğrenciler için Kocaeli Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde beklediklerini ifade etti.

Basın açıklamasını yapıp barışçı bir biçimde tepkilerini ortaya koymayı amaçladıklarını ifade eden Doç. Dr. Demirer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Polisin sayısı bizden fazlaydı. Bulunduğumuz alanda yolun iki tarafını da kapatarak henüz açıklama yapılmadan biber gazları ve kalkan ile saldırdılar.

“Bir öğrencimizin tekme atarak elini kırdılar. Olayın devamında Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi yöneticileri ve öğretim üyeleriyle sürece müdahale etmeye çalıştık.

“Öğrencilerimizden 10’u gözaltına alındı. Şu anda Kocaeli Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde bekliyoruz. Bir öğrencimiz serbest bırakıldı.”