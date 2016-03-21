T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde şüpheli valiz alarmı

Bomba uzmanı çantayı fünye ile patlatırken, valizden kıyafetler çıktı. Bu sırada gelen bir kız öğrenci, valizin kendisine ait olduğunu söyledi

21 Mart 2016 14:06

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi binasında, öğrencilerin dolaplarının yanında bulunan valiz, bomba endişesine yol açtı. Valiz, bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılırken, bir öğrenciye ait olduğu belirlenen çantadan kıyafetler çıktı.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenci dersliklerinin bulunduğu B-1 bloğun 1'inci katındaki öğrenci dolaplarının arasında bulunan valizi görenler şüphelenerek okul yönetimine durumu bildirdi. Anonslar yapılarak çantanın sahibi bulunmaya çalışılırken, sahibinin bulunamaması üzerine polise haber verildi. Önlem alan polisler, binaya girişleri engelledi. Bomba uzmanı çantayı fünye ile patlatırken, valizden kıyafetler çıktı. Bu sırada gelen bir kız öğrenci, valizin kendisine ait olduğunu söyledi.

ETİKETLER

bombavalizkocaelitıp fakültesihaber

İlgili Haberler

Ankara saldırısının failleri, bombalı valizi alırken böyle görüntülendi

Ankara'da 13 Mart'ta meydana gelen saldırıda 37 kişi hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24