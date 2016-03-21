Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde şüpheli valiz alarmı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi binasında, öğrencilerin dolaplarının yanında bulunan valiz, bomba endişesine yol açtı. Valiz, bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılırken, bir öğrenciye ait olduğu belirlenen çantadan kıyafetler çıktı.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenci dersliklerinin bulunduğu B-1 bloğun 1'inci katındaki öğrenci dolaplarının arasında bulunan valizi görenler şüphelenerek okul yönetimine durumu bildirdi. Anonslar yapılarak çantanın sahibi bulunmaya çalışılırken, sahibinin bulunamaması üzerine polise haber verildi. Önlem alan polisler, binaya girişleri engelledi. Bomba uzmanı çantayı fünye ile patlatırken, valizden kıyafetler çıktı. Bu sırada gelen bir kız öğrenci, valizin kendisine ait olduğunu söyledi.