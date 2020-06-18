Kocaeli Sağlık Müdürü Ergüney: İstanbul sınırındaki ilçelerimizde vaka sayılarında artışlar var

Ergüney, virüs bulaşında artış olduğunu, tedbirlere uyulmaması halinde ikinci dalganın gelme riskinin yüksek olduğunu söyledi.

Eğer bu şekilde giderse gelecek haftalarda ya da daha ileride ikinci dalganın gelmesinin muhtemel olduğunu söyleyen Ergüney, "Zaten bunu hem bakanımız hem de Bilim Kurulu üyelerimiz açıklamakta. Halkımızın bunu önemsemesi lazım. Hakikaten virüsün bulaşıcılığında şu anda herhangi bir azalma yok. Aynı bulaşıcılık devam ediyor. Sadece Sağlık Bakanlığı'mızın almış olduğu güçlü tedbirler ve kamu kurumlarının aldığı tedbirler ile halkımızın da kurallara düzgün bir şekilde uymasıyla bir başarı elde edildi" diye konuştu.

Ergüven, vaka sayılarında artışın özellikle İstanbul sınırındaki ilçelerde olduğunu belirterek "Bu artışlar kontrol edilebilir düzeyde olmasına rağmen tabii ki olmaması gereken şeyler. Çünkü çok iyi seviyelere gelmiştik. Tekrardan bu durumlar, özellikle biz sağlıkçıları hem çok yoruyor hem de çok üzüyor. İnşallah netice alacağımıza inanıyorum. Özellikle maske kullanımı çok önemli, sosyal mesafe çok önemli, bu kavramlara uyulduğu zaman herhangi bir yasaklamaya gerek kalmadan bu virüsü inşallah yenmiş olacağız" dedi. (DHA)