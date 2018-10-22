T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonla 10 kişi gözaltına alındı

22 Ekim 2018 18:47

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonla 10 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında \'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak\' suçundan 17 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Balıkesir, Konya, Giresun, Sakarya ve Muğla\'da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 1 ihraç yüzbaşı ve 4\'ü muvazzaf 9\'u astsubay 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 7 kişinin yakalanması için operasyon devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kocaeli DHAKOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖPDYKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖPDY Türk Silahlı KuvvetleriTerörOlmakBugünKocaeliAnkara Balıkesir Konya Giresun SakaryaMuğla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24