Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi yakalandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullanan, bir kısmının askeriyedeki \'mahrem yapılanma\'nın içinde olduğu belirlenen, farklı mesleklerden 6 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara ve Bursa\'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 1\'i, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kişinin, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.