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Kocaeli merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı

18 Aralık 2018 14:56

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 11’i muvazzaf, 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Çanakkale, Sakarya, Şırnak, Kayseri, Balıkesir, Bursa, Manisa, Ağrı ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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