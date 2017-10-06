Kocaeli merkezli 13 ilde askerlere FETÖ operasyonu

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 30 asker için gözaltı kararı verilirken, 21 kişi yakalandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 26\'sı görevde olan, 4\'ü meslekten ihraç edilen 30 asker için gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekiplerinin Kocaeli merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. 9 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.