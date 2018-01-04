T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı

04 Ocak 2018 17:21

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ merkezli 10 ilde FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5\'i meslekten ihraç edilen, 1\'i emekli olan, 20\'si muvazzaf olmak üzere 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. 17 subay gözaltına alınırken, 9 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selda Hatun TANİZMİT Kocaeli DHAKOCAELİFETÖPDY Türk Silahlı KuvvetleriKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖPDY Türk Silahlı KuvvetleriKocaeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24