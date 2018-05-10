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Kocaeli Kitap Fuarı'na katılacak Esra Elönü'nün programı iptal edildi

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı'nda cumartesi günü 'Arafta Sorular' isimli söyleşiye katılacak olan Esra Elönü'nün programı, gelen tepkiler üzerine iptal edildi

10 Mayıs 2018 16:57

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı\'nda cumartesi günü \'Arafta Sorular\' isimli söyleşiye katılacak olan Esra Elönü\'nün programı, gelen tepkiler üzerine iptal edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin İzmit Uluslararası Fuar Merkezi\'nde düzenlediği 10. Kocaeli Kitap Fuarı\'nda yazarlar okurlarıyla buluşurken, Esra Elönü de cumartesi günü \'Arafta Sorular\' isimli söyleyişiye konuşmacı olarak katılacaktı. Esra Elönü\'nün, Kocaeli Kitap Fuarı\'na katılacak olması başta CHP\'liler olmak üzere birçok kesim tepki gösterdi. Esra Elönü\'nün, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sözleri nedeniyle Kocaeli Kitap Fuarı\'ndaki programının iptal edilmesi istendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tepkiler üzerine Esra Elönü\'nü fuara getiren yayınevi ile görüşerek, hassasiyeti iletti. Bunun üzerine Esra Elönü\'nün programı iptal edildi.

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