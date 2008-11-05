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Spor

Kocaeli hazırlıkları

Beşiktaş, Kocaelispor ile oynayacağı Turkcell Süper Lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.

05 Kasım 2008 02:00


Beşiktaş, Kocaelispor ile oynayacağı Turkcell Süper Lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 1 saati basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra da önce dar, ardından da geniş alanda pas çalışmaları yaptı.

Antrenmanın son bölümünde ise futbolcular yarı sahada çift kale maç oynadı.

Siyah-beyazlılar, yarın basına kapalı yapacakları antrenmanın ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.



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