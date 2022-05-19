T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kocaeli Halk gazetesine polis baskını: İmtiyaz sahibi gözaltına alındı

19 Mayıs 2022 16:51

İzmit merkezli yayınlar yapan Kocaeli Halk internet sitesinin sahibi Faruk Bostan, yapılan polis baskını sonucu gözaltına alındı. 

İnternet sitesinden yapılan açıklamada, "ilimizdeki yolsuzlukları ve iktidarın ve muhalefetin yanlışlarını dile getirerek halkın sesi olmak için korkusuzca yazan Kocaeli Halk Gazetesi’ne bugün öğlen saatlerinde polis baskını yapıldı.

Bugüne kadar tek reklam almadan internet ve basılı gazetemiz ile kentimizdeki tüm yolsuzlukları, halkımıza zarar veren, kamu malını kötüye kullanan herkesi korkusuzca yazan gazetemiz Tahsin Keskin ve İbrahim Bıyıklı'nın iftiraları sebebiyle polis baskınına uğradı." ifadelerine yer verildi.

kocaeliizmithalk gazetesiinternet sitesipolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24