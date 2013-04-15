Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde 'testis kanseri' mahkûma işkence mi yapıldı?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, “Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde mahkûmlara işkence mi yapıldı?” diye sordu.

Tanrıkulu, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e verdiği önergesinde, “Kocaeli Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde bulunan testis kanseri olan mahkûma işkence yapıldığı doğru mudur” diye sordu.

Tanrıkulu, ayağında platin olan bir mahkûmun Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde işkenceye maruz kalıp kalmadığını sordu. Tanrıkulu’nun, bakan Ergin’e soruları şöyle:

-Cezaevlerinde bulunan kalıcı hastalığı olan ve çeşitli hastalıklardan tedavi gören mahkûm sayısı nedir?

Kanser tedavisi gören kaç mahkûm var?

-Bu hastalıklar nelerdir? Kanser tedavisi gören mahkûm sayısı kaçtır? Tedavileri hangi sağlık kuruluşunda devam etmektedir?

-Tedavileri gerçekleştirilen mahkûmların tedavisi uzman doktorlar tarafından mı ya da revir doktorları tarafından mı yapılmaktadır?

-Tedavisi hastanede ve uzman doktorlar gözetiminde yapılması gereken ağır hastaların mahkûm koğuşlarında veya revirde yapıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise konu ile ilgili herhangi bir tedbir alınmış mıdır?

-Çeşitli hastalıklardan tedavi gören mahkûmlara hastalığına uygun olarak bir beslenme programı uygulanmakta mıdır?

Testis kanseri mahkûma işkence yapıldı mı?

-Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde bulunan ve ayağında platin bulunan mahkûma işkence yapıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise Cezaevi yönetimi ile ilgili herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır? Yapıldı ise sonuçları nelerdir?

-Kocaeli Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde bulunan testis kanseri olan mahkûma işkence yapıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise Cezaevi yönetimi ile ilgili herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır? Yapıldı ise sonuçları nelerdir?