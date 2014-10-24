Kocaeli E Tipi Cezaevi'nde isyan çıktı

İzmit'te kent içinde bulunan Kocaeli E Tipi Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlüler koğuşlardaki eşyaları ateşe vererek isyan başlattı. Eylem gece yarısı sona erdi.

İzmit kent merkezinde bulunan E Tipi Cezaevi'nde hükümlü ve tutukluların dün akşam saat 21.00 sıralarında koğuşlardaki eşyaların ateşe vermeleriyle başlayan eylem, saat 23.45'te sona erdi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük, tutuklu ve hükümlülerin ikna edildiğini ve eylemin sonlandırıldığını söyledi. Mustafa Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada tutuklu ve hükümlülerin bazı talepleri olduğunu belirterek, "Öncelikle bu bir isyan değildir. Bazı talepleri oldu. O talepleri aldık. Aileler endişelenmesin, tüm mahkumlar koğuşlarına girdi. Herhangi bir yaralı yok, sadece koğuşlara tahribat verdiler" dedi.

Hükümlü ve tutukluları nakledecek cezaevi bulunamadı

Başsavcısı Mustafa Küçük, Kocaeli'ndeki tüm cezaevlerinde 5 bin hükümlü ve tutuklu bulunduğu bunlardan 800'ünün bu cezaevinde kaldığını söyledi. Küçük, olayların çıktığı kent merkezindeki E Tipi cezaevinin aslında kapatıldığını ancak burada bulunan tutuklu ve hükümlülerin diğer cezaevlerinde de yer olmadığını için nakledilemediklerini açıkladı.

Bu arada cezaevi önünde toplanan tutuklu ve hükümlü yakınları Başsavcı Mustafa Küçük gazetecilere açıklama yaparken, "Bize açıklama yap. Orada bizim yakınlarımız var" diye seslendiler. Başsavcı daha sonra tutuklu ve hükümlülerin yakınlarının yanlarına giderek bilgi verdi, herhangi bir yaralının olmadığını söyledi.

Başsavcı Küçük ayrılmasına rağmen yaklaşık 400 Çevik Kuvvet ekibi ile hükümlü ve tutuklu yakınları cezaevinden ayrılmadı.

Olaylar dün saat 21.00'de başladı

İzmit'in Kuruçeşme mevkisinde bulunan D-100 Karayolu kenarındaki E Tipi Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlüler dün saat 21.00 sıralarında isyan girişimi başlattı. Koğuşlardaki eşyaları ateşe veren tutuklu ve hükümlülerden bazıları da çatılara çıkarak buradaki kiremitleri ve yatakları çevreye fırlatmaya başladı. İhbar üzerine cezaevine Çevik Kuvvet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak yaklaşık bir buçuk saat sonra yeniden başlayan alevlere itfaiye ekipleri su sıkarak yeniden müdahale etti. Dumanlar nedeniyle cezaevinde tutuklu ve hükümlüler idare bölümlerin bulunduğu D-100 karayoluna bakan bölgedeki çatılara çıkıp dumandan etkilenmemeye çalıştı.

‘Koşullar çok kötü’ iddiası

Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin kötü koşullar nedeniyle isyan başlattığı öne sürüldü. Cezaevinde kapasitenin üstünde tutuklu ve hükümlü kalması, koşulların kötü olması, yapılan şikayetlerin karşılıksız bırakılması nedeniyle isyan başlattıkları iddia edildi.