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BBC Türkçe

Kocaeli Dilovası'nda fabrikada patlama: Bir işçi yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, 15 işçi de yaralandı. Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, yaralıların durumlarının iyi olduğunu söyledi.

13 Ocak 2017 17:55

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, 15 işçi de yaralandı.

Bugün öğlen saatlerinde hurda demirlerin eritildiği kazanda meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, yaralıların durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Kaymakamı Mehmet Arslan "Olayla ilgili araştırmalar yetkili kişiler tarafından içeride devam etmektedir. Herhangi bir ihmal olup olmadığı araştırılacak" dedi.

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