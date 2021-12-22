Kocaeli'de ulaşıma yüzde 25 zam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, UKOME kararları doğrultusunda toplu taşıma ücretlerine yüzde 24,29 oranında zam yaptı. Böylece şehir içi toplu taşımada 3,50 TL olan tam bilet fiyatı 4.35 TL’ye yükselmiş oldu.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında yapılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, ulaşıma yüzde 24,29 zam kararı alındı.

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt; akaryakıt fiyatları, işletme giderleri, trafik sigortası, kasko, lastik, yağ gibi tüm masrafların üst üste koyulması durumunda zam oranlarının en az yüzde 40 ile yüzde 50 arasında olması gerektiğini belirtmişti. Kocaeli Üniversitesi’nden istenen raporda ise alt sınır için yüzde 15, üst sınır için ise yüzde 25 artış önerisi gelmişti.

Öğrenci bilet fiyatları artmadı

Alınan kararlara göre; şehiriçi toplu taşımada 3,50 TL olan tam bilet fiyatı 4,35 TL’ye, indi bindi ücretleri 3,30 TL’den 4.10 TL’ye, öğrenci bilet fiyatları 1,75’den 2,75 TL’ye çıkarıldı.

Büyükşehir’in indirimli biletlere vereceği destek ise 1 TL olarak açıklanmıştı. Böylece öğrenci bilet fiyatları 1,75 TL kalarak zam uygulanmamış oldu. Şehiriçi indirimli bilet fiyatları 2,55 TL’den 3,05 TL’ye çıkarıldı fakat verilen 70 kuruşluk Büyükşehir desteği ile 2,35 TL’ye düşerek bilet fiyatı değişmemiş oldu.

Tramvay ücreti; 2,5 TL’den 3 liraya, öğrenci ücreti ise 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa, indirimli biniş 1 lira 75 kuruştan 2 lira 20 kuruşa yükseldi. Deniz ulaşımı ücretleri ise 4 lira 25 kuruştan, 5 lira 25 kuruşa, indirimli bilet 3 lira 10 kuruştan 3 lira 85 kuruşa, öğrenci bileti ise 2 lira 25 kuruştan 2 lira 80 kuruşa yükseltildi.

Parkomat ücretlerine zam

UKOME toplantısında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Belde A.Ş.’nin Kocaeli genelinde işletmeciliğini yaptığı yol üstü otopark ücretlerinin (parkomat) yeniden değerlendirilmesi talebi de görüşüldü.

Alınan karara göre; İzmit’te 0-1 saat arası 5 lira 50 kuruş olarak uygulanan tarife 7 liraya, 1-2 saat 11 lira olarak uygulanan tarife 14 liraya, 2-3 saat 14 lira 50 kuruş olan tarife 18 liraya çıkarıldı. Gebze’de 0-1 saat 4 lira 50 kuruş olan tarife 6 liraya, 1-2 saat 8 lira 50 kuruş olarak uygulanan tarife 11 liraya, 2-3 saat 12 lira 50 kuruş olarak uygulanan tarife 15 lira 50 kuruşa çıkarıldı. Diğer ilçeler için 0-1 saat 4 lira olarak uygulanan tarife 5 liraya, 1-2 saat 7 buçuk liradan 9 buçuk liraya, 2-3 saat 11 liradan 14 liraya çıkarıldı.