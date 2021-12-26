Kocaeli'de özel halk midibüsünün çarptığı anne yaşamını yitirdi, 2 kızı yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak savrulan özel halk midibüsünün çarpması sonucu yaralanan anne yaşamını yitirdi, 2 kızının ise tedavileri devam ediyor.

İstasyon Mahallesi Gebze Marmaray Durağı mevkisinde N.Z.Ç. yönetimindeki 41 J 6064 plakalı özel halk midibüsü, M.Y. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs, kaldırımdaki anne A.A. (45) ve kızları İ.H. (15), N.H'ye (10) çarptı.

Kazada midibüsün altında kalan anne, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan anne, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.