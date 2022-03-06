Kocaeli’de öldürülen gazeteci Güngör Arslan’ın kızı: Sanık ifadeleri bize verilmiyor

Kocaeli’de öldürülen gazeteci Güngör Arslan’ın kızı Nazlıcan Arslan, yargılama sürecinde sıkıntılar yaşadıklarını ve önlerinde taş koyulduğunu ifade etti.

Gazete Duvar’dan Cansu Albayrak’ın haberine göre, Güngör Arslan’ın öldürülmesinin ardından gazete binasına girdiği ilk anı anlatan 25 yaşındaki Nazlıcan Arslan, “Babamın koltuğuna oturmak bana gurur verdi. Ben Güngör Arslan’ın kopyasıyım. Kişilik özelliklerimiz çok benzer” diye konuştu.

“Kocaeli Barosu avukatlarından kimse bu dosyayı almak istemedi. Sanırım karşı tarafta tanıdık bir avukatın olması onların geri planda durmasına neden oldu. Bize ifade vermek yerine ifadeleri okutmak istiyorlar. Böyle bir şekilde savunma yazılması mümkün değil. Önümüze her seferinde yeni bir taş koyuyorlar”

Ersin Kurt’un ifadesine de diğer ifadeler gibi erişemediğini dile getiren Arslan, “Kurt yazıdan rahatsız olduysa bunun hukuki yolları var. Tekzip gönderip yazıyı düzelttirebilirdi” dedi. Olayların üstünü kapatmaya çalıştıklarını belirterek sözlerine devam eden Arslan, “Kimin bu olaydan paçasını sıyırılsak o kadar iyi diye düşündüklerini düşünüyorum” dedi. Babasının cinayeti ile ilgili dört gündür hiçbir işlemin yapılmaması nedeniyle huzursuz uyuduğunu söyleyen Arslan, “Olayın ve kişilerin üstüne gitmiyorlar” ifadesini kullandı.