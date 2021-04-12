Kocaeli'de hidrolik yağ kazanı patladı: 3 işçi yaralı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir otomotiv firmasında hidrolik yağ kazanının patlaması sonucu 3 işçi yanarak yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de bulunan bir otomotiv firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler çalıştığı sırada hidrolik yağ kazanı patladı. Patlamada Mehmet K. (52), Recep S. (52) ve Ergün Ç. isimli 3 işçinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Diğer işçiler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yanan işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Daha sonra sedyeyle ambulanslara alınan işçilerden Mehmet K. ve Recep S. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Ergün Ç. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.