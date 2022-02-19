Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan, silahlı saldırıda öldürüldü

Kocaeli'de, internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, ofisinde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Arslan, hastanede hayatını kaybetti.
Ses Kocaeli gazetesi sahibi Arslan, Cedit Mahallesi'ndeki ofisine gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakaladı.