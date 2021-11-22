Kocaeli'de cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilmişti: Ayşegül Aydın, hayatını kaybetti

Olay, Gebze ilçesinde 12 Temmuz günü meydana geldi. Dershaneden eve dönen 16 yaşındaki Ayşegül Aydın, kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. (20) tarafından ağaçlık alana sürüklenerek cinsel istismara uğradı. A.M., kendisine direnen Aydın'ı boğazından sıkıp, başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı.

Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül Aydın ise Gebze’deki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Ayşegül Aydın gece saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.