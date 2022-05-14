Kocaeli'de bir kişi, üst geçitte yürürken silahla vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi D-100 üzerinde bulunan bir üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. henüz bilinmeyen bir sebeple kendisine ateş edilen tek kurşunla yaralandı. Yaralanan A.Ş.'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından A.Ş., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. (İHA)