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Çocuğa cinsel istismar cinayetle bitti

21 Ocak 2020 19:30

Kocaeli’de bir çiftlikte çalışmak zorunda bırakılan çocuğa cinsel istismarda bulunan Murat D., istismarın duyulması üzerine çıkan kavgada öldürüldü. 

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir çiftlikte çalışmak zorunda bırakılan bir çocuk cinsel istismara maruz bırakıldı.

Çocuğun istismarı, çiftlikte çalışanlara anlatmasıyla, çiftlikte çalışanlarla tacizci arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada, cinsel istismar faili Murat D., öldürüldü. 

Olay yerine gelen polislerce gözaltına alınan üç kişi ise tutuklandı.

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