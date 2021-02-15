Kocaeli'de 36 yaşındaki kadın, ayrılmak istediği erkek tarafından vurularak öldürüldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Hacer Çetin (36), 4 yıldır aynı evi paylaştığı ve ayrılmak istediğini belirtiği Halim E. (53) tarafından tabanca ile vurularak yaşamını yitirdi.



Olay akşam saatlerinde, Gölcük Şirinköy Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre; yaklaşık 4 yıldır erkek arkadaşı Halim E. ile birlikte yaşayan Hacer Çetin, ayrılmak istedi. Bunun üzerine Halim E. ve Hacer Çetin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halim E., eşyalarını toplamaya başlayan Hacer Çetin’e, tabanca ile 4 el ateş etti. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Halim E. ise kaçarak site içerisindeki başka bir daireye saklandı.

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Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulduğu belirlenen Hacer Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada polis ekipleri, Halim E.’nin saklandığı yeri tespit ederek, gözaltına aldı. Polisin evdeki olay yeri inceleme çalışmasının tamamlanmasının ardından Hacer Çetin’in cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)