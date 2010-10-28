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KOCAELİ CEZAEVİNDE YANGIN KOCAELİ (A.A)

28 Ekim 2010 23:07

-KOCAELİ CEZAEVİNDE YANGIN KOCAELİ (A.A) - 28.10.2010 - Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangında, ilk belirlemelere göre bir mahkum yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kandıra ilçesindeki 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunun müşahede koğuşunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede koğuştaki yatakları saran alevler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir mahkum yaralandı.  Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan mahkumun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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