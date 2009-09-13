Kocaeli borç batağında

Futbolda Türkiye Kupası'nı iki kez kazanan, bir zamanlar pek
çok kulübün çekindiği deplasmanlardan biri olarak gösterilen, salon sporları ve
diğer branşlarda da çeşitli başarıları bulunan Kocaelispor'da son dönemlerde
başarı ya da başarısızlıktan ziyade borçlar tartışılıyor.
Körfez ekibinin, 941 TL ile borç hanesindeki en az kalemi
oluşturan telefon ve internet erişim borcunun yanı sıra personel alacağından,
transfer ücretlerine kadar çeşitli kalemlerde toplam 25 milyon 467 bin TL ve
yabancı transferlere ödenmesi gereken 60 bin Avro borcu bulunuyor.
Kocaelispor yönetim kurulu, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı
açıklamada, olağanüstü genel kurulda “şeffaflık” sözü verildiği anımsatılarak,
kulübün vergi borçları dışında kalan tüm borçlarına yer
verildi.
Açıklamada, borçların dökümü şöyle yapıldı: “Kulüpte halen
çalışan ve daha önceki yıllarda görev yapmış personelin maaş, müsabaka görev
ücretleri toplam 910 bin TL, bu borçtan 183 bin TL'si icra veya dava
aşamasında.
Teknik heyet ile futbolcu transfer alacakları 2009-2010 futbol
sezonu 5 milyon 497 bin TL ve 2009-2010 sezonu yabancı futbolculara olan borç
ise 60 bin avro. Serdar Topraktepe 2008-2009 futbol sezonundan 90 bin, Cem Sinan
Vergül ise 5 bin TL kulüpten alacaklı. 2009-2010 futbol sezonu öncesi futbolcu
ve teknik heyet alacakları dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na olan
lisansa engel borç miktarı 8 milyon 223 bin TL.
Kocaelispor Kulübü adına
kayıtlı telefon ve ADSL'ye Ağustos 2009 döneminden 941, piyasaya 3 milyon 892
bin, başkanlık ve yöneticilik yapmış olanlara 2 milyon 827 bin, icralık olunan
firmalara 263 bin, icralık olunan şahıslara 3 milyon 170 bin, icralık olunan
voleybol ve basketbolculara ise 144 bin TL borç bulunuyor.”