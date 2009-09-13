Kocaeli borç batağında

Futbolda Türkiye Kupası'nı iki kez kazanan, bir zamanlar pek çok kulübün çekindiği deplasmanlardan biri olarak gösterilen, salon sporları ve diğer branşlarda da çeşitli başarıları bulunan Kocaelispor'da son dönemlerde başarı ya da başarısızlıktan ziyade borçlar tartışılıyor.



Körfez ekibinin, 941 TL ile borç hanesindeki en az kalemi oluşturan telefon ve internet erişim borcunun yanı sıra personel alacağından, transfer ücretlerine kadar çeşitli kalemlerde toplam 25 milyon 467 bin TL ve yabancı transferlere ödenmesi gereken 60 bin Avro borcu bulunuyor.



Kocaelispor yönetim kurulu, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, olağanüstü genel kurulda “şeffaflık” sözü verildiği anımsatılarak, kulübün vergi borçları dışında kalan tüm borçlarına yer verildi.



Açıklamada, borçların dökümü şöyle yapıldı: “Kulüpte halen çalışan ve daha önceki yıllarda görev yapmış personelin maaş, müsabaka görev ücretleri toplam 910 bin TL, bu borçtan 183 bin TL'si icra veya dava aşamasında.

Teknik heyet ile futbolcu transfer alacakları 2009-2010 futbol sezonu 5 milyon 497 bin TL ve 2009-2010 sezonu yabancı futbolculara olan borç ise 60 bin avro. Serdar Topraktepe 2008-2009 futbol sezonundan 90 bin, Cem Sinan Vergül ise 5 bin TL kulüpten alacaklı. 2009-2010 futbol sezonu öncesi futbolcu ve teknik heyet alacakları dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na olan lisansa engel borç miktarı 8 milyon 223 bin TL.

Kocaelispor Kulübü adına kayıtlı telefon ve ADSL'ye Ağustos 2009 döneminden 941, piyasaya 3 milyon 892 bin, başkanlık ve yöneticilik yapmış olanlara 2 milyon 827 bin, icralık olunan firmalara 263 bin, icralık olunan şahıslara 3 milyon 170 bin, icralık olunan voleybol ve basketbolculara ise 144 bin TL borç bulunuyor.”

