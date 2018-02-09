Kocaeli Birlikspor satıldı

KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - TFF 2\'nci Lig Grup Kırmızı\'da mücadele eden ve ekonomik sıkıntılar yaşayan Kocaeli Birlikspor, Maden Grup tarafından satın alındı.

İki sezon önce Erhan Yılmaz tarafından satın alınan, ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Kocaeli Birlikspor, geçen yıldan bu yana kulübün satılmasıyla ilgili görüşmelerle sık sık gündeme geldi. Kocaeli Birlikspor\'u, iş adamı Hamit Maden satın aldı. Kulüp talimatlar gereği başka bir şehre taşınamayacak ve maçlarını Körfez\'de oynamaya devam edecek.

Kocaeli Birlik Spor Kulübü\'nden yapılan resmi açıklama şöyle: \"Yaklaşık 23 yıldır Kocaeli\'de faaliyet gösteren ve TFF 2\'nci ligin önemli ekiplerinden biri olan Kocaeli Birlikspor Kulübü\'nü bir süredir yakından takip etmekteydik. Ligin köklü ve iddialı kulüplerinden biri olarak spor camiasında yerini alan, başarılarıyla ülke genelinde bilinirliğini ve marka değerini artıran Kocaeli Birlik Spor\'un son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçirmekte olduğunu bilmekteyiz. Maden Grup olarak takip ettiğimiz bu güzide kulübümüzün içinde bulunduğu durum bizleri harekete geçirmiştir. Planlamalarımız arasında bulunan sportif yatırım projelerimizi hayata geçirmemize vesile olmuştur. 1 milyon 900 bin nüfuslu Kocaeli şehrinin katma değerlerinden biri olan Kocaeli Birlik Sportif Hizmet A.Ş.\'nin Maden Grup bünyesine alınmasıyla ilgili kulübün yönetim kurulu üyeleriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde ortak paydada buluşmuş ve şirket hisselerinin tamamını alarak spor alanında önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Kocaeli Birlik Sportif Hizmetler A.Ş.\'nin bundan böyle Maden Grup bünyesinde faaliyet göstereceğini, kulübün yapacağı tüm çalışmalarda tek yetkilinin Maden Grup olduğunu kamuoyuyla paylaşır, saygılarımızı sunarız.\"