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Spor

Kocaeli Birlikspor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0-1

STAT: Alparslan Türkeş HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx), Özcan Sultanoğlu (xx) KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç (xx) - Atakan (xx), Emirhan (xx), Muhammet (xx), Berat Demir(xx) (Dk

17 Aralık 2017 19:25

STAT: Alparslan Türkeş
HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx), Özcan Sultanoğlu (xx)
KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç (xx) - Atakan (xx), Emirhan (xx), Muhammet (xx), Berat Demir(xx) (Dk.70 Batuhan x), Raif (xx), Melih (xx) (Dk.83 Yahya Kemal), Semih (xx) (Dk.46 Berke xx), Talha (xx), Kemal (xx), Mehmet Mustafa (xx)
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Sadrettin Fırat (xxx) - Rıdvan (xxx), Erkan (xxx), Agah Oktay (xxx), Uğur (xxx) (Dk.86 Batuhan), Muhammed (xx) (Dk.70 Semih x), Emre (xx) (Dk.90+4 Selim), Mehmet (xxx), Erhan (xx), Medeni (xx), Celal (xxx)
GOL: Dk.42 Uğur (pen) (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
SARI KART: Kemal, Emirhan, Yahya Kemal (Kocaeli Birlikspor), Erkan, Rıdvan (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor sahasında karşılaştığı Bodrum Belediye Bodrumspor\'a 1-0 mağlup oldu.
17\'nci dakikada serbest atışı kullanan Raif topu ceza sahası içine ortaladı. Ön kale direği önünde topla buluşan Semih\'in plase vuruşunda topu az farkla auta çıktı.
18\'nci dakikada Uğur taç çizgisi üzerinde topu ceza sahası içine ortaladı. Topla buluşan Agah Oktay\'ın sert vuruşunda kaleci Onur Behiç topu kornere çeldi.
42\'nci dakikada Erkan ceza sahası içinde Emirhan tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Uğur kaleci ve topu ters köşelere gönderdi: 0-1.
57\'nci dakikada Uğur\'un kullandığı serbest atışta topu ceza sahası içine ortaladı. Arka kale direği önünde Celal\'in sert şutunu kaleci Onur Behiç uzaklaştırdı.
70\'inci dakikada topla ceza sahasına giren Uğur\'un sert şutu auta çıktı.
80\'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Melih pasında Raif\'i gördü. Raif\'in vuruşunda kaleci Saadettin Fırat topa iki hamlede sahip oldu.
Karşılaşma Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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