Kocaeli Birlikspor-Afjet Afyonspor: 1-4

Erol KAÇMAZ/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)
STAT: Alparslan Türkeş
HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Mehmet Can Küçük (xx), Hakan Yoldaş (xx)
KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç (x)- Emirhan (xx), Muhammet (x), Berat Demir (x) (Dk.40 Semih Sergen x), Raif (xx), Melih (xx), Semih (x) (Dk.71 Tayyip x), Talha (xx), Berat Aydın (x), Özgür (x) (Dk.56 Yahya Kemal xx), Batuhan (x)
AFJET AFYONSPOR: Bekir (xxx)- Türker (xx), Bayram (xx), Yasin (xx), Nazmi (xxx), Ali (xx), Emre (xx) (Dk.71 Aykut x), Tugay (xx) (Dk. 62 Uğur xx), İsmet (xxx), Oltan (xxx), Erdi (xx) (Dk.46 Samet Cantürk xx)
GOLLER: Dk.84 Melih (Kocaeli Birlikspor), Dk.11 Nazmi, Dk.32 Oltan, Dk.39 Yasin, Dk. 53 Bayram (Afjet Afyonspor)
SARI KARTLAR: Batuhan (Kocaeli Birlikspor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Kocaeli Birlikspor sahasında Afjet Afyonspor\'a 4-1 yenildi.
11\'inci dakikada Afjet Afyonspor\'da korner atışını İsmet kullandı. Ceza sahası içinde Kocaeli Birlikspor kalecisi Onur Behiç topu elinden kaçırınca boşta kalan topa Nazmi\'nin vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.
32\'nci dakikada Afjet Afyonspor\'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Tugay\'ın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Oltan\'ın kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-2.
39\'uncu dakikada İsmet\'in ortasında ceza içinde topla buluşan Yasin\'in plase vuruşunda top kaleci Onur Behiç\'in kapattığı köşeden filelere gitti: 0-3.
53\'üncü dakikada Yasin\'in kullandığı korner atışında ceza sahası içinde topla buluşan Bayram\'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-4.
84’üncü dakikada Yahya Kemal\'in ara pası ile buluşan Melih kaleci Bekir\'in üzerinden aşırttığı top filelere gitti: 1-4.
Karşılaşma Afjet Afyonspor\'un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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